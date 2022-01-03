Украинская танцовщица, хореограф и победитель "Танців з зірками" Илона Гвоздева нашла себя в аналогичном шоу, только в Грузии.

33-летняя Гвоздева решила попробовать свои силы в роли хореографа-постановщика на грузинских "Танцях з зірками". Девушку в проект позвал ее давний друг и партнер еще по шоу "Танцюють всі" Евений Карякин. Гвоздева поставила несколько номеров для International-эфира и рассказала о своих ощущениях в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Танцы со звездами. Грузия! Продолжаю ставить танцы и ловлю себя на мысли, что я сейчас пребываю в фазе своего танцевального роста и развития, - призналась Илона, - Круто, что есть возможность постоянного обмена опытом и мотивация быть лучше, быстрее, сильнее и интереснее! А что вас вдохновляет и мотивирует в вашей работе?"

Гвоздева опубликовала серию фото, сделанных во время грузинских "Танців з зірками". В частности, она создала постановку в африканском стиле, которая открывала эфир, индийский танец, ча-ча-ча, вальс и украинский народный танец.

"Первые впечатления очень приятные и от страны, и от шоу, и от участников в целом... Все так по-доброму, открыто, искренне и без скелетов в шкафу. Судьи говорят замечания по делу, достаточно жестко судят, но как по мне справедливо", - ранее делилась она впечатлениями.

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