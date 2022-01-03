Известная хореограф Илона Гвоздева рассказала, что изменилось после Нового года и решила заново познакомится с поклонниками.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась в Instagram очаровательным фото и рассказала, что изменилось в ее жизни после Нового года.

На фотографии Илона запечатлена в уютной комнате, она присела и изящно позирует фотографу. Перед камерой танцовщица появилась в простом домашнем образе – джинсах и светлой кофточке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "После Нового года заметно прибавилось новых подписчиков на моей странице, приятно и спасибо за ваше внимание! Будем знакомится". А также начала рассказывать о себе, знакомясь с прибавившимися фолловерами.

"Кто вы, чем занимаетесь, почему подписались на меня? Как раз отличная возможность для рекламы вашего профиля в комментариях. Полезный обмен инфо", - добавила хореограф.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками", уехавшая в Грузию, похвасталась своими успехами: "Круто, что есть...".

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