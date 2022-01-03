Екс-учасниця "ВІА Гри", переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, поділилася кадрами на своїй сторінці в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Санта Дімопулос - мама двох дітей. Зірка виховує першого сина, Даніеля, від шлюбу з ведучим і актором Андрієм Джеджулою і дочку Софію від нинішнього чоловіка, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.

Вдруге Санта Дімопулос стала мамою у вересні 2019 року. При цьому артистка довгий час не показувала обличчя доньки. Перше фото артистка показала, коли дівчинці було вже сім місяців.

Зараз дочки Санти Дімопулос вже трохи більше двох років. У нових сторіс свого Instagram співачка показала Малятко, що підросло.

"Важлива людина у всіх сенсах», - підписала фото співачка.

Також Санта Дімопулос похвалилася, що у них з донькою однакові кросівки.

Раньше Санта Дімопулос показала, як обмінюється новорічними подарунками з дітьми. Софії дісталася ланцюжок з кулоном, а Даніелю - лімітована колекція "Лего". Сама співачка похвалилася браслетами на руку.

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