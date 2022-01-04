Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новими яскравими фото на своїй сторінці в Instagram.

Зовсім недавно Брітні звільнилася від опіки свого батька, від якої до цього намагалася позбутися довгі роки. Зараз зірка насолоджується тим, що може собі дозволити займатися чим хоче.

Різдвяні канікули Спірс проводить досить активно. Так, на нових фото співачка позувала на чорному велосипеді. Перед нею відкривався мальовничий пейзаж з ефектним особняком, зеленими деревами і блакитним небом. Судячи з усього, на вулиці було дуже тепло, що дозволило співачці одягнутися по-літньому легко.

Так, на Брітні була сорочка з широкими рукавами і дуже короткі білі шорти. Зірка стояла до камери спиною, піднявшись навшпиньки над велосипедом. На кількох знімках поруч з нею на задніх лапах стояв чорний пес.

Фігура Спірс виглядала підтягнутою і здоровою. Як повідомляв The Sun, останнім часом Спірс схудла на близько 4 фунтів (1,8 кг). Зірка зізнавалася, що процес коригування фігури був для неї досить важким.

Шанувальник Брітні не змогли пройти повз.

"Королева поп індустрії", "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "виглядаєш такою щасливою", "ти світишся", "твоя справжня посмішка повернулася", "ніхто в цьому світі не заслуговує посмішки більше, ніж ця дівчина тут", - пишуть люди.

Нагадаємо, Брітні Спірс здивувала гучним "завиванням" у ванній, в мережі не змовчали.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс викликала галас, з'явившись з малюком на руках.

Також Politeka писала, що Спірс, втиснувшись в рожевий Міні-топ, влаштувала дивні танці.