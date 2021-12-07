Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс подразнила поклонников домашними кадрами в коротком топике, раскрыв его особое значение.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На прошлой неделе Бритни исполнилось 40 лет, однако она только совсем недавно обрела полную свободу, со скандалом избавившись от опекунства родителей через суд.

Сейчас певица вовсю наслаждается своей новой жизнью, публикуя соответствующие кадры в своем Инстаграм.

На новом видео Бритни Спирс показала свою стройную фигуру, ритмично двигаясь под музыку в розовом топе с рукавами-фонариками и черных джинсах, которые певица постоянно опускала все ниже.

На кадрах хорошо видна фигура Бритни. Она неидеальна, однако певица никогда не стеснялась ее демонстрировать.

Бритни довольно улыбалась и выглядела счастливой.

«Вот я использую свой розовый терапевтичный топ на всю катушку…Ну, почему нет?», - подписала кадры певица.

Поклонники Бритни Спирс активно поддержали певицу.

«Ты понятия не имеешь насколько для меня важны сценки с Терапевтичной Бритни. Ты замечательная!», «Выглядишь шикарно, Королева!», «Королева джинсов с низкой посадкой», «Кто-нибудь скажите уже Бритни про высокую посадку», «Розовый выглядит на тебе отлично (еще это цвет свободы)», «Красотка в розовом», «Супер милая», - пишут люди.

Напомним, Бритни Спирс в шортиках и розовых сапогах пустилась во все тяжкие с бойфрендом.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс попала в конфуз, выходя из ванной.

Также Politeka писала, что Спирс избавилась от многолетней опеки, что сейчас с ней происходит.