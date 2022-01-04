Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новыми яркими фото на своей странице в инстаграм.

Совсем недавно Бритни освободилась от опеки своего отца, от которой до этого пыталась избавиться долгие годы. Сейчас звезда наслаждается тем, что может себе позволить заниматься чем хочет.

Рождественские каникулы Спирс проводит весьма активно. Так, на новых фото певица позировала на черном велосипеде. Перед ней открывался живописный пейзаж с эффектным особняком, зелеными деревьями и голубым небом. Судя по всему, на улице было очень тепло, что позволило певице одеться по-летнему легко.

Так, на Бритни была рубашка с широкими рукавами и очень короткие белые шорты. Звезда стояла к камере спиной, приподнявшись на цыпочки над велосипедом. На нескольких снимках рядом с ней на задних лапах стоял черный пес.

Фигура Спирс выглядела подтянутой и здоровой. Как сообщал The Sun, в последнее время Спирс похудела на около 4 фунтов (1,8 кг). Звезда признавалась, что процесс корректировки фигуры был для нее довольно трудным.

Поклонники Бритни не смогли пройти мимо.

«Королева поп индустрии», «Ты выглядишь совершенно потрясающе», «Выглядишь такой счастливой», «Ты светишься», «Твоя настоящая улыбка вернулась», «Никто в этом мире не заслуживает улыбки больше, чем эта девушка здесь», - пишут люди.

Напомним, Бритни Спирс удивила громким "завыванием" в ванной, в Сети не смолчали.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс вызвала шумиху, появившись с малышом на руках.

Также Politeka писала, что Спирс, втиснувшись в розовый мини-топ, устроила странные танцы.