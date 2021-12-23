Бритни Спирс выиграла суд, по которому избавилась от опеки своего отца, передает Politeka.net. Ранее звезде не позволяли вести свой Инстаграм, но теперь она самостоятельно делает в нем посты.

В своем аккаунте артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала певческий талант. (Чтобы посмотреть, досролльте до конца страницы) Бритни Спирс громко затянула ноту.

Видео быстро собрало более восьми миллионов просмотров. Пользователи Сети писали комплименты, удивлялись громкости голоса, а также гадали новая ли это песня.

«Я люблю тебя, НО, АД, ИИСУС, КОРОЛЕВА - МОЙ ТЕЛЕФОН ПРОСТО ВЗОРВАЛСЯ ОТ ГРОМКОСТИ В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ ХАХАХА 😭✋🏻», «Новая песня! Возможно, только она вылечит нас от коронавируса», "Это я кричу, когда на ногу наступают в очереди в пиццерию", "КРАСИВЫЙ ГОЛОС! Пожалуйста, продолжай делиться своим прекрасным талантом со всем миром ❤️", "Бритни, крошка, я люблю тебя, но что это...", - написали комментаторы.

Напомним, 39-летняя Бритни Спирс после двух неудачных браков показала, за кого выходит замуж

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