У мережі емоційно відреагували на трагічну долю відомих французьких братів-близнюків Ігоря та Григорія Богданофф, які померли з різницею у шість днів.

Як пише Politeka.net, історія знаменитостей вразила інтернет-користувачів.

Брати Богданофф були відомими фігурами на французькому телебаченні. Вони вели передачі Про наукову фантастику і косметології. Близнюки були широко відомі через свою незвичайну зовнішність. Одні припускали, що вона стала результатом невдалої пластики, а інші вірили, що у близнюків було рідкісне генетичне захворювання.

15 грудня обидва Близнюки потрапили в лікарню з коронавірусом. 28 грудня Григорій помер. А 3 січня - через шість днів-пішов з життя ігор. Обом братам на момент смерті було 72 роки.

Такий збіг викликав бурхливі обговорення в мережі.

"Такі красиві були в молодості", "народилися разом і померли майже разом", "Один брат не зміг жити без брата", "Брат забрав за собою... Адже вони по життю взагалі нерозлучні були ...", "Не дарма говорять про сильну зв'язок близнюків шкода чисто по людськи", "Приголомшливий зв'язок між братами", - пишуть люди.

Нагадаємо, відомий шоумен пішов з життя через шість днів після свого брата-близнюка.

Як повідомляла Politeka, не стало одного зі знаменитих братів-шоуменів.

Також Politeka писала, що сім'ю відомого ведучого вразило велике горе.