Французский шоумен российского происхождения Игорь Богданофф ушел из жизни через шесть дней после того, как скончался его брат-близнец Григорий.

Игорю Богданофф было 72 года. Об этом говорится в сообщении AFP в Twitter.

"В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года", – говорится в сообщении родственников, которое они передали через агента шоумена.

О месте и времени прощания пока ничего не сообщается.

«Закон близнецов поражает, никогда один без другого, Игорь присоединился к Гришке в своих звездах, они будут приветствовать нас в будущем X, до свидания братья Богданофф», «Как ни печально, но не смог бы он выжить без брата. Они все еще были связаны. Покойтесь с миром», - пишут в Сети.

28 декабря из жизни ушел Гришка Богданофф.

Братья Богданофф прославились как ведущие популярного шоу "Время X" о квантовой физике и астрономии. В 1982 году они стали ведущими шоу "2002: Одиссея будущего", в 1989 году снимались в еженедельной программе "Будущее".

Igor Bogdanoff meurt du Covid-19, six jours après son frère jumeau https://t.co/Rbw4ertRb2 — TV Magazine (@TVMAG) January 3, 2022

В 2010 году братья вели новый телеканал À deux pas du futur на телеканале France 2, а также преподавали на кафедре космологии в частном университете Мегатренд в Белграде. С 2015 года Григорий и игр Богданофф снимались в приключенческом телешоу "Форт Боярд", задавая участникам вопросы в области науки.

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