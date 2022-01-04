Ірина Горова звикла бути справжньою перед камерами, тому під час домашніх конфузів готова посміятися навіть над незручними моментами.

Як повідомляє Politeka.net, співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, партнер і колишня дружина Олексія Потапенко Ірина Горова часто показує в Instagram, як проводить час вдома з дітьми. Любить демонструвати вона і моменти з життя незручні або курйозні, чим привертає увагу.

"Давай, розповідай. Що через тебе сталося?» - запитує Ірина.

Дочка Наташа поспішила відповісти: "ну мам, нічого не сталося. Це не через Жору, а через Андрія».

Ірина відразу звернулася до молодшої дитини, сина від Потапа, але той відвів погляд.

Сама жінка поскаржилася: "ось, розлили цілу пляшку вина. Хто винен тоді».

Після цього вона показала наслідки маленької розрухи в кімнаті і присоромила свого вихованця і дітей за те, що були необережні.

Раніше Горова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram теплими кадрами, на яких показала вихідні у Львові.

Як видно на знімках, Іра провела час разом з дітьми і друзями. Так, на фото можна побачити старшу дочку продюсера Наталію з її хлопцем, а також спільного з Потапом сина Андрія. Судячи зі знімків, компанія зібралася Весела, вони багато гуляли, шоппилися дружно проводили час у зимовому Львові.

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