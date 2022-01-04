Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зробила заяву про своє самопочуття далеко від України.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вже довгий час танцівниця знаходиться в Грузії на місцевих "Танцях з зірками", де працює хореографом. На кадрах Ілона Гвоздьова вирішила зробити відверту заяву щодо своєї роботи.

"Сьогодні день просто "вирви око" - втомилася дуже сильно, абсолютно без сил, і морально, і фізично, і емоційно. А це говорить про що? Про те, що день пройшов дуже насичено і продуктивно. Але потрібно встигати відпочивати", - заявила Ілона Гвоздьова.

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