Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм атмосферным постом. В публикации Гвоздева решила перечислить, за что благодарна уходящему году.
«Спасибо тебе 2021 за эти яркие эмоции и впечатления, за возможность путешествовать и смотреть вокруг нас. За возможность вдохновляться, развиваться и совершенствоваться. Спасибо за то, что каждое утро я просыпаюсь и вижу небо и солнце, засыпаю в тёплой постели, имею любимую работу», - написала танцовщица.
Она также поблагодарила за своих самых дорогих людей - родителей, семью и друзей.
Этот пост танцовщица сопроводила видео с подборкой самых эффектных фото за 2021 год. На снимках Гвоздева позировала в разных локациях во время путешествий с мужем. На многих фото танцовщица была в купальнике, что позволяло ей похвастаться своей фигурой.
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Отметим, что Гвоздева была победительницей одного из сезонов шоу «Танці з зірками», а недавно стала хореографом-постановщиком грузинской версии проекта.
Напомним, Илона Гвоздева в серебряном платье произвела фурор на вечере Кати Осадчей.
Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила пикантные танцы прямо в дверном проеме.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева после отъезда из Украины не выдержала разлуки с мужем.