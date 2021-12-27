Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала самые яркие моменты уходящего года, которые ей особенно запомнились.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм атмосферным постом. В публикации Гвоздева решила перечислить, за что благодарна уходящему году.

«Спасибо тебе 2021 за эти яркие эмоции и впечатления, за возможность путешествовать и смотреть вокруг нас. За возможность вдохновляться, развиваться и совершенствоваться. Спасибо за то, что каждое утро я просыпаюсь и вижу небо и солнце, засыпаю в тёплой постели, имею любимую работу», - написала танцовщица.

Она также поблагодарила за своих самых дорогих людей - родителей, семью и друзей.

Этот пост танцовщица сопроводила видео с подборкой самых эффектных фото за 2021 год. На снимках Гвоздева позировала в разных локациях во время путешествий с мужем. На многих фото танцовщица была в купальнике, что позволяло ей похвастаться своей фигурой.

Отметим, что Гвоздева была победительницей одного из сезонов шоу «Танці з зірками», а недавно стала хореографом-постановщиком грузинской версии проекта.

Напомним, Илона Гвоздева в серебряном платье произвела фурор на вечере Кати Осадчей.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила пикантные танцы прямо в дверном проеме.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева после отъезда из Украины не выдержала разлуки с мужем.