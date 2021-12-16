Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз была участницей "Танців з зірками", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда решила показать, как выглядела во время беременности и рассказала, сколько килограммов набрала.

В своих Instagram-сторис Илона опубликовала интересный коллаж, который состоит из нескольких снимков. Причем на заднем фоне основное фото, на котором танцовщицу можно увидеть в отличной форме до беременности, а на переднем плане снимки поменьше, на которых она уже в ожидании ребенка.

По словам Гвоздевой, к восьмому месяцу беременности она набрала 30 килограммом веса. "Здесь у меня уже +30 кг. 8 месяц второй беременности. Начальный вес 54-55 кг. На роды шла уже с весом более 80 кг при росте 163 см", - подписала снимки в сторис Илона.

Напомним, Гвоздева в наряде с глубоким вырезом игриво повертелась перед зеркалом: "Мой образ на Новый Год".

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева нарвалась на негатив за танцы перед камерой: "Воображает из себя".

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" ошарашила видом с бородой и усами: "На Козловского похожа".