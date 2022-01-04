Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева сделала заявление о своем самочувствии вдалеке от Украины.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, уже долгое время танцовщица находится в Грузии на местных "Танцях з зірками", где работает хореографом. На кадрах Илона Гвоздева решила сделать откровенное заявление относительно своей работы.

"Сегодня день просто "вырви глаз" - устала очень сильно, абсолютно без сил, и морально, и физически, и эмоционально. А это говорит о чем? О том, что день прошел очень насыщенно и продуктивно. Но нужно успевать отдыхать", — заявила Илона Гвоздева.

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