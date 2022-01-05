Українців готують до прем'єри нового сезону шоу "Майстер Шеф", який обіцяє бути цікавим, адже в ньому буде деякі улюблені учасники.

Вже більше 10 років на телеекрани виходить шоу "Майстер Шеф", на якому українці доводить, хто краще готує, повідомляє Politeka.net.

Новий сезон обіцяє бути не менш цікавим. Такий висновок можна зробити після перегляду видеоанонса. Глядачам вирішили розсекретити імена деяких учасників.

"На одній кухні зберуться учасники, яких полюбила вся країна. Пава, Катерина Велика, Вітьок, Наталія Петрик, Олександр Цвігун та інші розпалять справжню битву сезонів за кулінарну першість! Не пропустіть - дивіться Майстер Шеф. Битва сезонів в січні на СТБ",-йдеться в повідомленні на Ютуб-каналі.

Відео швидко зібрало тисячі переглядів і багато коментарів.

"Ура, прислухалися до прохань телеглядачів. Думаю буде цікаво. Сьомий сезон для мене був найкращим, вболівати буду за них, особливо за Паву","Невже без Пєскової? Ось це так! А якщо серйозно, то ідея куди краще, ніж селебріті, ці учасники хоча б вміють готувати. Та й цікаво подивитися на старих знайомих. Буду чекати, спасибі СТБ за те, що не залишають нас без МастерШефа :) ", "Могли і краще склад підібрати. Сподіваюся хоч випробування будуть цікавими", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, прем'єра "Майстер Шеф" відбудеться 22 січня.

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