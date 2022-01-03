Как пишет Politeka.net, "Мастер Шеф" - популярное украинское кулинарное шоу, в котором судят участников Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, а также Ольга Мартыновская. В последнем сезоне "Мастер Шеф" победил профессиональный игрок в покер из Харькова Богдан Шинкарев. А теперь на страничке проекта появилась информация о новом сезоне шоу.



На кадрах один из участников не смог выключить прибор, из которого вырывался огонь.



"Помогите, как это выключить", - было написано на кадрах.

"Возвращение кулинарного урагана

Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 в 19:00", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Витя жжет", "Ждём с нетерпением в нормальное время!", "20 раз пересмотрела этот момент", "Почему они не в кителях?", "Зачем?? И так никто не смотрит", "Виктор Викторович возвращается....", " Без Цуперяка шоу не будет", "Вы просто огонь", "Это единичное шоу или новый сезон"

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил, как развлекается со своей главной женщиной

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А еще Politeka сообщала, что финалист "Мастер Шеф" Владислав рассказал о новой работе после шоу