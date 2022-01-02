Известный шеф-повар и главный неизменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво засветил, как проводит время со своей мамой в Турции.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время со своей мамой - Архенис Браво в Турции. Как известно, шеф-повар с мамой отправились отпраздновать Новый год в этой стране и решили показать, как отдыхают там.

"Доброе новогоднее утро! Вчера приехали в Торговый центр, размеры поражают", — выдал шеф-повар.

"Последний день в Турции, мама нашла здесь очень красивое место с завтраками. И сегодня вечером мы будем в Киеве", — раскрыл Эктор Хименес-Браво.

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