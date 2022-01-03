Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался, где проводит время с главной женщиной в своей жизни.

Эктор Хименес-Браво уже много лет строит карьеру в Украине, хотя корни у него колумбийские, а сам он живет в Канаде, сообщает Politeka.net. Несколько месяцев назад к ресторатору в гости приехала его мама, и теперь он часто делится кадрами времяпрепровождения с главной женщиной своей жизни.

На днях оба улетели в Турцию. В новых сторис шоумен рассказал, куда он пришел с мамой.

"Мама нашла очень-очень красивое место для завтрака. Чуть-чуть тут отдекорировано. Мы каждый день были здесь, но не было места. А сегодня есть места. Ура! Сегодня вечером будем в Киеве", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Видео было снято в турецком ресторане со светлым залом.

Отметим, Эктор Хименес-Браво рассказывал, что его мама вкусно готовит. В частности, в детстве она хитростью заставила его и его брата есть тыкву. По воспоминаниям ресторатора, мама готовила так, что они даже не подозревали о добавлении тыквы в блюдо, и лишь спустя много лет мама ему в этом призналась.

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