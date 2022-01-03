Эктор Хименес-Браво уже много лет строит карьеру в Украине, хотя корни у него колумбийские, а сам он живет в Канаде, сообщает Politeka.net. Несколько месяцев назад к ресторатору в гости приехала его мама, и теперь он часто делится кадрами времяпрепровождения с главной женщиной своей жизни.
На днях оба улетели в Турцию. В новых сторис шоумен рассказал, куда он пришел с мамой.
"Мама нашла очень-очень красивое место для завтрака. Чуть-чуть тут отдекорировано. Мы каждый день были здесь, но не было места. А сегодня есть места. Ура! Сегодня вечером будем в Киеве", - рассказал Эктор Хименес-Браво.
Видео было снято в турецком ресторане со светлым залом.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
В Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП: "Движение транспорта ограничено"
Ксения Мишина вышла на связь после Нового года и удивила заявлением: "Я просто решила…"
Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"
Жена ведущего "Холостяка" Решетника в маленьком платье зажгла в новогоднюю ночь: "Эталон женственности"
Отметим, Эктор Хименес-Браво рассказывал, что его мама вкусно готовит. В частности, в детстве она хитростью заставила его и его брата есть тыкву. По воспоминаниям ресторатора, мама готовила так, что они даже не подозревали о добавлении тыквы в блюдо, и лишь спустя много лет мама ему в этом призналась.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" похвастался горой подарков на Новый год
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво и Ярославский из "Мастер Шеф" рассмешили украинцев новым видео
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво неожиданно высказался об украинских новогодних традициях