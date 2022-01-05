Украинцев готовят к премьере нового сезона шоу "Мастер Шеф", который обещает быть интересным, ведь в нем будет некоторые полюбившиеся участники.

Уже более 10 лет на телеэкраны выходит шоу "Мастер Шеф", на котором украинцы доказывает, кто лучше готовит, сообщает Politeka.net.

Новый сезон обещает быть не менее интересным. Такой вывод можно сделать после просмотра видеоанонса. Зрителям решили рассекретить имена некоторых участников.

"На одной кухне соберутся участники, которых полюбила вся страна. Пава, Екатерина Великая, Витек, Наталья Петрик, Александр Цвигун и другие разожгут настоящую битву сезонов за кулинарное первенство! Не пропустите – смотрите Мастер Шеф. Битва сезонов в январе на СТБ", - говорится в сообщении на Ютуб-канале.

Видео быстро собрало тысячи просмотров и много комментариев.

"Ура, прислушались к просьбам телезрителей. Думаю будет интересно. Седьмой сезон для меня был самым лучшим, болеть буду за них, особенно за Паву", "Неужели без Песковой? Вот это да! А если серьезно, то идея куда лучше, чем селебрити, эти участники хотя бы умеют готовить. Да и интересно посмотреть на старых знакомых. Буду ждать, спасибо СТБ за то, что не оставляют нас без МастерШефа :)", "Могли и получше состав подобрать. Надеюсь хоть испытания будут интересными", - написали пользователи Сети.

Отметим, премьера "Мастер Шеф" состоится 22 января.

Напомним, что Хименес-Браво в компании своей главной женщины поделился особенной радостью

А еще Politeka писала, что Новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил, как развлекается со своей главной женщиной