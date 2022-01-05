Епатажний Виконавець MELOVIN (Костя Бочаров) розповів про те, що у нього з партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русіною.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець MELOVIN в інтерв'ю на ютуб-каналі DOROTYE розповів про те, які у його стосунки з Лізою Русіною, яка була його партнеркою на "Танцях з зірками". Так, за словами артиста, він закоханий в дівчину, і у них дуже теплі стосунки.

"З Лізою, більше ніж... Ліза, це більше ніж... Мені здається, що я закохався. Дуже. Правда. Тому що, таких дівчат реально мало, дуже мало, які типу щирі. Я реально про Лізу можу багато говорити, у мене прямо трепет прокидається всередині. Ліза просто дивовижна дівчина! Мені прямо приємно про неї говорити. Це прямо легендарна зустріч", - розповів MELOVIN.

Також артист зізнався, що Русіна була у нього в гостях, він готував їй морепродукти. І тепер він чекає її з ночівлею, але поки не можуть домовиться про дату.

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