Эпатажный исполнитель MELOVIN (Костя Бочаров) рассказал о том, что у него с партнершей по "Танцях з зірками" Лизой Русиной.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель MELOVIN в интервью на ютуб-канале DOROTYE рассказал о том, какие у его отношения с Лизой Русиной, которая была его партнершей на "Танцях з зірками". Так, по словам артиста, он влюблен в девушку, и у них очень теплые отношения.

"С Лизой, больше чем… Лиза, это больше чем… Мне кажется, что я влюбился. Очень. Правда. Потому что, таких девушек реально мало, очень мало, которые типа искренне. Я реально о Лизе могу много говорить, у меня прямо трепет просыпается внутри. Лиза просто удивительная девушка! Мне прямо приятно о ней говорить. Это прямо легендарная встреча", - рассказал MELOVIN.

Также артист признался, что Русина была у него в гостях, он готовил ей морепродукты. И теперь он ждет ее с ночевкой, но пока не могут договорится о дате.

Напомним, MELOVIN рассказал, на кого оформил свою недвижимость в Киеве и где взял деньги: "Есть у меня...".

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