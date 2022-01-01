Как пишет Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель Костя Бочаров, сделавший успешную сольную карьеру под псевдонимом Melovin, рассказал в интервью DOROTYE о своей квартире в Киеве, которую приобрел после победы на Х-Факторе в 2015 году.
"За те деньги, которые ты выиграл?", - спросила журналистка певца о том, где он взял деньги на покупку недвижимости.
"Мне помогли родители и я сам себе помог. Поэтому да, есть у меня квартира в Киеве, если что", - рассказал Melovin.
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Однако певец отметил, что он до сих пор прописан в Одессе, откуда родом его родители, а квартиру в Киеве оформил на маму.
Напомним, что недавно Melovin стал победителем второго сезона популярного шоу "Маска". Певец был в костюме Жирафа и настолько запутал судей, что они до последнего не догадывались, что под маской скрывается именно Melovin.
Ранее Politeka писала, что победитель шоу "Маска" MELOVIN сквозь слезы поделился наболевшим: "Не понимаю, за что меня можно любить".
Напомним, что MELOVIN честно рассказал, как пережил свой провал на "Евровидении": "Я рыдал взахлеб".
А еще Politeka сообщала, что "Я впервые об этом расскажу": победитель шоу "Маска" MELOVIN выдал свою позорную тайну.