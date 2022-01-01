Известный украинский певец Melovin, который стал победителем шоу "Маска", в одном из интервью рассказал о недвижимости в Киеве и как смог ее купить.

Как пишет Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель Костя Бочаров, сделавший успешную сольную карьеру под псевдонимом Melovin, рассказал в интервью DOROTYE о своей квартире в Киеве, которую приобрел после победы на Х-Факторе в 2015 году.

"За те деньги, которые ты выиграл?", - спросила журналистка певца о том, где он взял деньги на покупку недвижимости.

"Мне помогли родители и я сам себе помог. Поэтому да, есть у меня квартира в Киеве, если что", - рассказал Melovin.

Однако певец отметил, что он до сих пор прописан в Одессе, откуда родом его родители, а квартиру в Киеве оформил на маму.

Напомним, что недавно Melovin стал победителем второго сезона популярного шоу "Маска". Певец был в костюме Жирафа и настолько запутал судей, что они до последнего не догадывались, что под маской скрывается именно Melovin.

Ранее Politeka писала, что победитель шоу "Маска" MELOVIN сквозь слезы поделился наболевшим: "Не понимаю, за что меня можно любить".

Напомним, что MELOVIN честно рассказал, как пережил свой провал на "Евровидении": "Я рыдал взахлеб".

А еще Politeka сообщала, что "Я впервые об этом расскажу": победитель шоу "Маска" MELOVIN выдал свою позорную тайну.