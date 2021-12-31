Как пишет Politeka.net, в интервью DOROTYE Константин Бочаров (MELOVIN) рассказал о том, как сильно его любят поклонники, которые называют себя «меловинаторами». Когда артист заговорил о любви фанатов, едва сдержал слезы.
«Ребят, честно, я не понимаю, почему вы меня любите и за что. Я сейчас говорю, и у меня начинают слезы накатываться. Я не понимаю, за что меня можно любить», - признался артист, едва сдерживая переполняющие его эмоции.
По словам Melovin, недолюбленность и буллинг в школе оставили в его жизни неприятный след. Когда его критикуют в сети, он начинает думать о том, за что же его можно любить. Артист признался, что его внутренний ребенок до сих пор считает, что не заслуживает любви.
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Melovin отметил, что по этой причине не воспринимает комплименты в свой адрес.
"Я улыбаюсь, а внутри не понимаю, как себя нужно вести, когда тебе говорят что-то приятное", - добавил артист.
Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях с парнем: «Веселая сказка».
Ранее Politeka писала, что MELOVIN выдал свою постыдную тайну.
А еще Politeka сообщала, что Melovin'а ограбили посреди улицы: "Капец...".