Украинский исполнитель MELOVIN, который за прошедший год успел поучаствовать в "Танцях з зірками" и стать победителем «Маски», ошеломил признанием.

Как пишет Politeka.net, в интервью DOROTYE Константин Бочаров (MELOVIN) рассказал о том, как сильно его любят поклонники, которые называют себя «меловинаторами». Когда артист заговорил о любви фанатов, едва сдержал слезы.

«Ребят, честно, я не понимаю, почему вы меня любите и за что. Я сейчас говорю, и у меня начинают слезы накатываться. Я не понимаю, за что меня можно любить», - признался артист, едва сдерживая переполняющие его эмоции.

По словам Melovin, недолюбленность и буллинг в школе оставили в его жизни неприятный след. Когда его критикуют в сети, он начинает думать о том, за что же его можно любить. Артист признался, что его внутренний ребенок до сих пор считает, что не заслуживает любви.

Melovin отметил, что по этой причине не воспринимает комплименты в свой адрес.

"Я улыбаюсь, а внутри не понимаю, как себя нужно вести, когда тебе говорят что-то приятное", - добавил артист.

Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях с парнем: «Веселая сказка».

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