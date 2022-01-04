Актори "Дизель Шоу" порадували своїх фанатів, повідомивши про довгоочікувану прем'єру, тепер відомо, коли вийдуть нові серії "Папаньок", а що приготували творці - читайте далі.

Зірки "Дизель Шоу" знялися в новому сезоні свого серіалу "Папаньки", пише Politeka.net. Зазначимо ситком виходить на екрани з 2018 року. Сюжет розповідає історії кількох сімей, в яких основними героями стали чоловіки-батьки. Разом "папаньки" дружать, відпочивають і беруть участь у пригодах.

У новому видеоанонсі можна побачити улюблений зірковий склад серіалу: Єгора Крутоголова, Євгенія Гашенко, Євгенія Сморигіна і Андрія Федінчика. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Примітно, що зйомки нових серій проходили влітку 2021 року.

"Ви готові до нових пригод?😉 Наші герої точно готові!😎 31 січня стартує новий сезон улюбленого і найсмішнішого серіалу "Папаньки"! 😁

⚡ Які випробування ляжуть на плечі наших улюблених героїв?

⚡ Що їм доведеться пережити, щоб нам було цікаво і смішно? Ставте нагадування вже зараз і не пропустіть масштабну прем'єру. Повторюємо: 31 січня!💥 ",- написали автори нового поста.

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