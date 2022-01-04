Зірки "Дизель Шоу" знялися в новому сезоні свого серіалу "Папаньки", пише Politeka.net. Зазначимо ситком виходить на екрани з 2018 року. Сюжет розповідає історії кількох сімей, в яких основними героями стали чоловіки-батьки. Разом "папаньки" дружать, відпочивають і беруть участь у пригодах.
У новому видеоанонсі можна побачити улюблений зірковий склад серіалу: Єгора Крутоголова, Євгенія Гашенко, Євгенія Сморигіна і Андрія Федінчика. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Примітно, що зйомки нових серій проходили влітку 2021 року.
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