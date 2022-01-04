Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася корисною інформацією у своїх сторіз.
"Таке питання: чи показувати вам всі ціни у Буковелі, які є? Наприклад, у скільки нам обійшовся готель, скі-пас, їжа?", - поцікавитися Репяхова у своїх передплатників.
Люди підтримали її ідею показати ціни.
Дівчина показала, що скі-пас (пропуск на підйомники) на два дні обійшовся їй в 2650 гривень. При цьому Репяхова зазначила, що планує продовжити його ще на один день.
"Три дні 3750 гривень (я швидше за все докуплю ще один день)", - написала блогерка.
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Вона також показала, що за дві ночі в готелі вони заплатили майже дев'ять тисяч гривень – 8552 гривні.
"Готель дві зірки (без спа) але біля підйомника", - уточнила дівчина.
Вона додала, що вибрали вони номер стандарт в 20 кв. м.
Зазначимо, що наприкінці минулого року Репяхова сильно посварилася з Віктором Павликом. Вона заявила, що співак її образив, і навіть задумалася про розставання. Однак пізніше пара оголосила, що вирішила всі свої розбіжності.
Нагадаємо, старший син Віктора Павлика розсекретив, що отримав від батька і його нової дружини в подарунок.
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика розповіла про труднощі з дитиною.
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