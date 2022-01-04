Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая сейчас отдыхает в Карпатах, решила подробно рассказать украинцах о тамошних ценах.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась полезной информацией в своих сториз.

«Такой вопрос: показывать ли вам все цены в Буковеле, которые есть? Например, во сколько нам обошелся отель, ски-пасс, еда?», - поинтересовалась Репяхова у своих подписчиков.

Люди поддержали ее идею показать цены.

Девушка показала, что ски-пасс (пропуск на подъемники) на два дня обошелся ей в 2650 гривен. При этом Репяхова отметила, что планирует продлить его еще на один день.

«Три дня 3750 гривен (я скорее всего докуплю еще один день)», - написала блогерша.

Она также показала, что за две ночи в отеле они заплатили почти девять тысяч гривен – 8552 гривны.

«Отель две звезды (без спа) но возле подъемника», - уточнила девушка.

Она добавила, что выбрали они номер стандарт в 20 кв.м.

Отметим, что в конце прошлого года Репяхова сильно поругалась с Виктором Павликом. Она заявила, что певец ее обидел, и даже задумалась о расставании. Однако позже пара объявила, что решила все свои разногласия.

Напомним, старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика рассказала о трудности с ребенком.

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