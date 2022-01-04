Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась полезной информацией в своих сториз.
«Такой вопрос: показывать ли вам все цены в Буковеле, которые есть? Например, во сколько нам обошелся отель, ски-пасс, еда?», - поинтересовалась Репяхова у своих подписчиков.
Люди поддержали ее идею показать цены.
Девушка показала, что ски-пасс (пропуск на подъемники) на два дня обошелся ей в 2650 гривен. При этом Репяхова отметила, что планирует продлить его еще на один день.
«Три дня 3750 гривен (я скорее всего докуплю еще один день)», - написала блогерша.
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Она также показала, что за две ночи в отеле они заплатили почти девять тысяч гривен – 8552 гривны.
«Отель две звезды (без спа) но возле подъемника», - уточнила девушка.
Она добавила, что выбрали они номер стандарт в 20 кв.м.
Отметим, что в конце прошлого года Репяхова сильно поругалась с Виктором Павликом. Она заявила, что певец ее обидел, и даже задумалась о расставании. Однако позже пара объявила, что решила все свои разногласия.
Напомним, старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика рассказала о трудности с ребенком.
Также Politeka писала, что Виктор Павлик поздравил украинцев трепетным кадром с сыном Мишуткой.