Старший сын Виктора Павлика - Александр Павлик показал, какой подарок для него подготовил его отец и его новая жена Екатерина Репяхова.

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой. Также, у него есть старший сын Александр Павлик, который пошел по стопам отца и стал известным артистом.

Так, на этот раз молодая жена Виктора Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах старший сын Виктора Павлика - Александр распаковывает подарок от своего отца и его жены - Кати Репяховой. Как оказалось, они исполнили его мечту и подарили ему сапоги от фирмы "UGG".

"Настоящие "UGG"! Настоящие! Вот она моя мечта сбылась. Спасибо дедушка Мороз", — высказался Александр Павлик.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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