Как пишет Politeka.net, 27-летняя Катя Репяхова замужем за 55-летним Виктором Павликом. У пары есть сын Михаил, который появился на свет летом 2021 года.
Помимо работы с Виктором Павликом Катя Репяхова развивает блогерскую деятельность, регулярно публикуя новый контент на своей странице в Инстаграм, где за ней следят 156 тысяч фолловеров.
Сейчас Катя Репяхова отдыхает с ребенком в Карпатах.
В новых сторис на своей странице в Инстаграм супруга Виктора Павлика показала кадры с их сыном и рассказала о трудности, с которой столкнулась.
«Фрукты кушает с удовольствием, а овощи ужасно», - призналась девушка.
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«Мишенька не всегда радостный», - отметила Катя Репяхова, показав соответствующие кадры.
Блогерше на помощь пришли фолловеры и посоветовали добавлять к овощным смесям вареное яблоко, чтобы ребенок лучше кушал.
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