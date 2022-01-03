Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и молодой отец Виктор Павлик, который взял в жены свою молоденькую ассистентку Екатерину Репяхову, порадовал своих поклонников в соцсети ярким фото Instagram. Так, в этот раз музыкант поделился снимком с маленьким сыном Мишуткой на руках и поздравил украинцев с Новым годом.

На фотографии нарядный Виктор запечатлен у красивой новогодней елки с маленьким сыном Мишуткой на руках. Перед камерой он появился в темных брюках и белоснежной наглаженной рубашке. Малыш тоже в белом комбинезончике. Оба мило улыбаются в объектив.

В подписи к фото Павлик написал: "С Новым годом всех!". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, поздравляя певца ответ: "Искренне поздравляю", "С Новым Годом!", "Виктор, вы счастливый. Такая копия маленькая обнимает вас", "Жизнь дарит краски", "Какое счастье в руках. Красивый очень мальчик у вас. Пусть растет здоровый и счастливый!", "Красота! Новогодняя открытка 2022".

Напомним, Жена Павлика после домашнего скандала показала себя в примерочной, хвастаясь обновками: "Я заслужила".

Как сообщала Politeka, Репяхова и Павлик устроили шестимесячному сыну праздник, фото "именинника": "Уже такой взрослый жених".

Также Politeka писала, что Павлик, рассорившийся с экс-женой из-за квартиры, покрасовался в костюме за 60 тысяч: "Штаны сели идеально".