Як повідомляє Politeka.net, молода мама і дружина головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова змусила себе йти в спортзал після новорічних застіль. Кадри з тренування красуня показала в своїх Instagram-сторіс.

На фото і відео видно, що для занять в спортзалі Даша вибрала чорний костюмчик - лосини, коротких топ і кофточка. Волосся дівчина зібрала в недбалий пучок, а на її обличчі немає макіяжу. блогерка зробила знімок перед заняттям, потім зняла на відео своє тренування, а в кінці показала пікантний кадр без лосин, на якому продемонструвала апетитний "горішок".

"Якщо вже я підняла свою п*пу на тренування, то і ви зможете. До Марини ходила ще до вагітності, тепер я як колода, і потрібно все повертати. До вагітності сиділа на шпагатах", - підписала сторіс Квіткова.

Нагадаємо, Дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова зворушила кадром з солодко сплячим сином: "Моя булочка".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна розтанула в обіймах зіркового чоловіка: "Домашні, затишні, прекрасні".

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна постала в сміливому вбранні, наплювавши на зайву вагу: "Плюс десять кг".