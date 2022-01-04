Как сообщает Politeka.net, молодая мама и жена главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова заставила себя идти в спортзал после новогодних застолий. Кадры с тренировки красотка показала в своих Instagram-сторис.

На фото и видео видно, что для занятий в спортзале Даша выбрала черный костюмчик – лосины, коротких топ и кофточка. Волосы девушка собрала в небрежный пучок, а на ее лице нет макияжа. блогерша сделала снимок перед занятием, затем сняла на видео свою тренировку, а в конце показала пикантный кадр без лосин, на котором продемонстрировала аппетитный "орешек".

"Если уже я подняла свою п*пу на тренировку, то и вы сможете. К Марине ходила еще до беременности, теперь я как бревно, и нужно все возвращать. До беременности сидела на шпагатах", - подписала сторис Квиткова.

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