Анджеліна Джолі раніше любила експерименти із зачіскою і часто перетворювалася для нових ролей, що тільки зробило її ще більш популярною.

46-річна Анджеліна Джолі після скандального розлучення припинила з'являтися на публіці і вкрай рідко дає інтерв'ю, вона не розповідає тепер про себе і майже ніде не знімається. Тим не менш, популярності у артистки нітрохи не менше і її кадри завжди виявляються найбільш обговорюваними, передає Politeka.net.

Виконавиця різних ролей найрізноманітнішого плану для них змінювала зачіску і стиль далеко не раз. Тільки для перших зйомок зірка практично повністю зістригла довгі локони і брала участь в зйомках в образі пацанки. А ось наступні ролі Джолі брала вже в образі брюнетки, про що і згадали в мережі.

"Яке ж було гарне волосся; Анджеліна, не вистачає перцю; Прекрасна Ангеліна❤️я люблю тебе; від неї так і віє любов'ю❤️; Вау, мило🔥; Красиво ❤️Тепер я зрозумів, що не хочу їсти, я хочу спробувати такі стилі; Красиво і чудово; Анджеліна ... Ти виглядаєш чудово, дорога; Ваша Величність; Моя велика любов всього мого життя; Краща актриса світу, гуманістка і філантроп; тільки молодіє» - пишуть користувачі.

Шанувальникам подобається згадувати про самих різних образах Джолі, яка тепер не дозволяє собі вольностей. В останній раз актрису бачили на пляжі в купальнику багато років тому, а відкриті міні вона зовсім не носить.

Тому фанати з радістю коментують легендарний образ Джолі, яка зіграла у фільмах про «Лару Крофт – розкрадачку гробниць».

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото: "вона і сама забула".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі блиснула шикарною голлівудською посмішкою, завороживши виглядом:"єдина і неповторна".