46-летняя Анджелина Джоли считается эталоном красоты, передает Politeka.net. В мире масса женщин, которые стараются приблизиться к идеалу, показывая фото звезды в кабинетах косметологов, пластических хирургов и даже дантистов.
В Сети то и дело создают страницы, посвященные актрисе. Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали видео, в котором показали отрывки того, как Анджелина Джоли играла в гляделки с актерами Marvel. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Кажется, от пристального взгляда звезды никто не устоит.
За час публикация собрала более 5000 просмотров и много комментариев.
"Прекрасный образ, милашка, удачи!!!!❤️❤️❤️", "Милая, очаровательная и обаятельная, черт возьми, в тебе миллион красоты и доброты", "Мне нравится улыбаться тебе 💙❤️💜💐🙏😍", "Прекрасная Анджелина. ❤️", - написали пользователи Сети.
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Отметим, у актеров плохо вышло играть в гляделки с Анджелиной Джоли, а некоторые и вовсе не захотели участвовать в этом, заведомо зная, что проиграют.
Напомним, что Анджелина Джоли похвасталась внешностью, которая стала эталоном для миллионов
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото
Также Politeka писала, что Анджелине Джоли усовершенствовали внешность, убрав все недостатки