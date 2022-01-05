Анджелина Джоли раньше любила эксперименты с прической и часто преображалась для новых ролей, что только сделало ее еще более популярной.

46-летняя Анджелина Джоли после скандального развода прекратила появляться на публике и крайне редко дает интервью, она не рассказывает теперь о себе и почти нигде не снимается. Тем не менее, популярности у артистки ничуть не меньше и ее кадры всегда оказываются самыми обсуждаемыми, передает Politeka.net.

Исполнительница разных ролей самого разнообразного плана для них меняла прическу и стиль далеко не раз. Только для первых съемок звезда практически полностью состригла длинные локоны и принимала участие в съемках в образе пацанки. А вот последующие роли Джоли принимала уже в образе брюнетки, о чем и вспомнили в сети.

«Какие же были красивые волосы; Анджелина, не хватает перца; Прекрасная Ангелина❤️я люблю тебя; от нее так и веет любовью️❤️; Вау, мило🔥; Красиво ❤️Теперь я понял, что не хочу есть, я хочу попробовать такие стили; Красиво и замечательно; Анджелина ... ты выглядишь великолепно, дорогая; Ваше Величество; Моя большая любовь всей моей жизни; Лучшая актриса мира, гуманистка и филантроп; только молодеет» - пишут пользователи.

Поклонникам нравится вспоминать о самых разных образах Джоли, которая теперь не позволяет себе вольностей. В последний раз актрису видели на пляже в купальнике много лет назад, а открытые мини она совсем не носит.

Поэтому фанаты с радостью комментируют легендарный образ Джоли, сыгравшую в фильмах о «Ларе Крофт – расхитительнице гробниц».

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".