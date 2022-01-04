36-річна Кароль провела повне оновлення свого стилю в минулому році, більше того - вона змінила репертуар і частково "пограла" з манерою виконання, щоб освіжити напрямки, в яких працювала, передає Politeka.net. Тепер Виконавця не приховує, що готова робити це частіше і буде мене образи і далі.
Так, цього разу Тіна Кароль показала, як активно тренується в танцювальному залі разом зі своєю командою. Схоже, артистка вже готує новий номер, на яким працюють постановники.
В компанії молодих чоловіків танцюристів Кароль відпрацьовувала нові зв'язки під музику і позувала без сорому. Вона продемонструвала себе без макіяжу, укладок і яскравих нарядів, вважаючи за краще природність.
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Зазначимо, раніше Кароль розповіла про сина, який повернувся в країну на зимові канікули.
"Його підвищили по класу, він у мене в топ-сеті, він так називає. Він у мене найкращий учень і потрапив у клас, де найкращі з його потоку", - похвалилася Кароль досягненнями сина.
Твань віддала Веню на навчання за кордон у восьмирічному віці. Бабусі з дідусями були категорично проти, але артистка наполягла на своєму. Хлопчик живе не в гуртожитку, а в українській родині. На канікули він приїжджає на батьківщину. Ось і зараз підріс Веня, який вже вище мами, знаходиться в Києві.
Тут юнак ходить на заняття з дзюдо.
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