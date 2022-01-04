36-летняя Кароль провела полное обновление своего стиля в прошлом году, более того - она сменила репертуар и частично "поиграла" с манерой исполнения, чтобы освежить направления, в которых работала, передает Politeka.net. Теперь исполнительца не скрывает, что готова делать это чаще и будет меня образы и далее.
Так, в этот раз Тина Кароль показала, как активно тренируется в танцевальном зале вместе со своей командой. Похоже, артистка уже готовит новый номер, на которым трудятся постановщики.
В компании молодых мужчин танцоров Кароль отрабатывала новые связки под музыку и позировала без стеснения. Она продемонстрировала себя без макияжа, укладок и ярких нарядов, предпочитая естественность.
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Отметим, ранее Кароль рассказала о сыне, который вернулся в страну на зимние каникулы.
"Его повысили по классу, он у меня в топ-сете, он так называет. Он у меня лучший ученик и попал в класс, где самые лучшие с его потока", - похвасталась Кароль достижениями сына.
Тина отдала Веню на учебу за границу в восьмилетнем возрасте. Бабушки с дедушками были категорически против, но артистка настояла на своем. Мальчик живет не в общежитии, а в украинской семье. На каникулы он приезжает на родину. Вот и сейчас подросший Веня, который уже выше мамы, находится в Киеве.
Здесь юноша ходит на занятия по дзюдо.
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