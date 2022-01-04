Відомий ресторатор і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво здивував свою літню маму поведінкою за столом і несподівано оголосив себе українцем.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар порадував шанувальників кумедним постом у своєму Instagram. Днями Ектор і його мама, яка прилетіла в Україну з Колумбії, разом вирушили до Туреччини.

Як зізнався шеф-кухар, там йому дуже сподобалося.

"Тепер я точно українець. Тому що я полюбив Стамбул... здавалося б-менше двох годин летіти, але через цей час ти вже знаходишся в іншій реальності ... Туреччина-прекрасна. Спасибі, Стамбул, за цей Новий рік", - написав Хіменес-Браво.

Він зізнався, що в цій країні його вразило багато, починаючи від їжі і добродушних людей, і закінчуючи «кращим шопінгом у світі».

Також Ектор поділився кумедним відео з місцевого кафе. На кадрах він залпом випиває прозору рідину з фігурної чарочки, в той час як поруч стоїть чашка кави.

"Горілка на сніданок", - примовляв Хіменес-Браво.

Його мама, яка сиділа поруч, здивовано перепитала: "горілка?".

"Тільки водичка, і тільки з кавою", - тут же з посмішкою пояснив Ектор.

Однак, обличчя його мами залишилося здивованим і спантеличеним.

Нагадаємо, Хіменес-Браво вирішив "підкотити" до дівчини на вулиці, насмішивши українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво в компанії своєї головної жінки поділився особливою радістю.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив, як розважається зі своєю головною жінкою.