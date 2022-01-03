Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является знаменитым украинским и канадским ресторатором, а также рефери кулинарного телешоу, которое выходит на одном из отечественных каналов, "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в ТикТок, где делится с фолловерами многим необычным и смешным.

На свежем видео Хименес-Браво разыграл сценку с блогеркой Кубик Ромбик (настоящее имя Даша, - прим. ред.).

"Привет...", - начал Эктор.

"Привет. А ты что хачапури? Потому что когда я ем хачапури, то они такие горячие, и ты тоже очень горячий? Ты что, Хабаровск?", - сказала Даша, после чего Эктор сбежал.

"Когда решил познакомиться с девушкой на улице", - написано было на видео.

"Где вы познакомились со своей второй половинкой?", - задал вопрос Эктор под видео.

Фолловеры поставили сотни лайков и написали комментарии под видео в ТикТок:

"Лучший колаб года. Лучше не будет", "Даша засмущала Эктора", "Легенды".

Напомним, новый сезон телепроекта "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников

А еще Politeka сообщала, что ресторатор Хименес-Браво в компании своей основной женщины поделился особенной радостью

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