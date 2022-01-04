Как пишет Politeka.net, шеф-повар порадовал поклонников забавным постом в своем Инстаграм. На днях Эктор и его мама, которая прилетела в Украину из Колумбии, вместе отправились в Турцию.
Как признался шеф-повар, там ему очень понравилось.
«Теперь я точно украинец. Потому что я полюбил Стамбул… Казалось бы — меньше двух часов лететь, но спустя это время ты уже находишься в другой реальности… Турция — прекрасна. Спасибо, Стамбул, за этот Новый Год», - написал Хименес-Браво.
Он признался, что в этой стране его впечатлило многое, начиная от еды и добродушных людей, и заканчивая «лучшим шопингом в мире».
Также Эктор поделился забавным видео из местного кафе. На кадрах он залпом выпивает прозрачную жидкость из фигурной рюмочки, в то время как рядом стоит чашка кофе.
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«Водка на завтрак», - приговаривал Хименес-Браво.
Его мама, которая сидела рядом, удивленно переспросила: «Водка?».
«Только водичка, и только с кофе», - тут же с улыбкой пояснил Эктор.
Однако, лицо его мамы осталось удивленным и озадаченным.
Напомним, Хименес-Браво решил "подкатить" к девушке на улице, насмешив украинцев.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво в компании своей главной женщины поделился особенной радостью.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил, как развлекается со своей главной женщиной.