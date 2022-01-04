Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, як вибирає, що надіти перед концертом, звернувшись до українців за допомогою з підбором образу.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами у своєму Instagram. На них Могилевська показала, які проблеми можуть виникнути з вибором вбрання перед концертом.

На початку відео співачка з'являється перед камерою в ефектній сукні з «тигровим» принтом і поправляє макіяж.

Однак, потім Могилевська виявляється перед вибором. Співачка починає приміряти різні забарвлення туфель на високих підборах. Співачка не могла визначитися, які їй підходять більше. У процесі примірки вона крутилася перед камерою, демонструючи свої підтягнуті ноги крупним планом.

Зрештою, Могилевська вирішила звернутися за порадою до українців.

"Які подобаються більше? Бежеві, червоні, чорні або білі?",- написала співачка.

Люди тут же почали ділитися думками.

"Під це плаття краще чорні або беж" , "беріть все!", "Ви в будь-яких красуня", "можна беж, або червоні на контрасті", "червоні потім чорні", "Все від настрою", "красу нічим не зіпсувати!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська в наряді з інтригуючим вирізом несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Могилевська вийшла на сцену в сукні зі сміливим вирізом і завела публіку.

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