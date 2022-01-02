46-летняя Могилевская опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Артистка позировала возле новогодней елочки с бокалом в руке.
Наталья была в обтягивающем платье перламутрового оттенка с изумрудным принтом, большой вырез которого, безусловно, не оставил равнодушных.
С улыбкой на лице певица обратилась к публике:
"Родная моя, Украина, я поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе счастья, здоровья, любви, тепла и хорошего настроения. И чувства юмора, потому что сегодня без чувства юмора, к сожалению, никак!".
Дочь Киркорова оттолкнула отца на сцене, выходка попала на видео: "В семье должна быть одна звезда"
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
Дамбу прорвало на реке под Черкассами, хлынул поток воды: появилось видео ЧП
ДТП с автобусом унесло много жизней, среди пострадавших дети: «Вылетел на встречку и…»
Огневич после расставания с Задворным засветилась с экс-ухажером Мишиной из «Холостячки»: кадры
Также в подписи Могилевская добавила: "Пусть этот год для нас будет счастливым и успешным! Люблю 💋".
Поклонники поздравили артистку в ответ:
"С Новым Годом Вас, Наталья!🎄🌟✨⚡️🎉"
"Наталья, выглядишь просто супер!👍"
"Красотка!!! Вы наш кумир!"
"Такая красивая, худенькая, настоящая красавица🔥🔥🔥"
До этого Могилевская рассказывала, где ее можно "встретить" на Новый год. Звезда перечислила шоу и концерты, в которых она приняла участие и которые показывают по украинскому ТВ в эти дни. Так, 2 января певицу можно увидеть в 20 часов на " UA: Перший" с сольным концертом «Я завелась».
Напомним, Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику: "Шикарная женщина"
Как сообщала Politeka, Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком: "То, что вы больше всего любите".
Также Politeka писала, что Могилевская улетает из Киева, заинтриговав украинцев подробностями: "В предновогоднее время..."