Певица Наталья Могилевская обескуражила новым видео, в котором появилась в необычном наряде с важным сообщением.

46-летняя Могилевская опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Артистка позировала возле новогодней елочки с бокалом в руке.

Наталья была в обтягивающем платье перламутрового оттенка с изумрудным принтом, большой вырез которого, безусловно, не оставил равнодушных.

С улыбкой на лице певица обратилась к публике:

"Родная моя, Украина, я поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе счастья, здоровья, любви, тепла и хорошего настроения. И чувства юмора, потому что сегодня без чувства юмора, к сожалению, никак!".

Также в подписи Могилевская добавила: "Пусть этот год для нас будет счастливым и успешным! Люблю 💋".

Поклонники поздравили артистку в ответ:

"С Новым Годом Вас, Наталья!🎄🌟✨⚡️🎉"

"Наталья, выглядишь просто супер!👍"

"Красотка!!! Вы наш кумир!"

"Такая красивая, худенькая, настоящая красавица🔥🔥🔥"

До этого Могилевская рассказывала, где ее можно "встретить" на Новый год. Звезда перечислила шоу и концерты, в которых она приняла участие и которые показывают по украинскому ТВ в эти дни. Так, 2 января певицу можно увидеть в 20 часов на " UA: Перший" с сольным концертом «Я завелась».

Напомним, Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику: "Шикарная женщина"

Как сообщала Politeka, Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком: "То, что вы больше всего любите".

Также Politeka писала, что Могилевская улетает из Киева, заинтриговав украинцев подробностями: "В предновогоднее время..."