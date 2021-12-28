Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая была главной судьей талант-шоу "Співають всі", засветилась на новогоднем огоньке с Ириной Билык.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 46-летняя Наталья Могилевская опубликовала совместное фото и обратилась к 51-летней подруге.

«Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита», - подписала фото звезда.

В комментариях артисткам оставили массу отзывов. Многие поклонники стали критиковать внешность Ирины Билык, которая увлеклась пластикой. А Могилевскую наоборот расхвалили.

«Наташа красотка! Ирину не узнать.. восковая фигура:))», «Билык уже не узнать... смотрел и не понимал - то ли Федишин подсадили, то ли Повалий вернули», «Молодец Наташенька, оставайтесь такой же естественной и натуральной, не берите пример с подруг», «Да, Наталья не меняется и это радует! А Ирина уже как Майкл Джексон, зачем все это», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская улетает из Киева, подробности: "В предновогоднее время...".

Ранее Politeka писала, что Могилевская ошеломила видом в наряде с вырезом и перьями: "То, что вы больше всего любите".

А еще Politeka сообщала, что Могилевская в платье со шлейфом поразила роскошным видом: «Так нежно».