Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, как выбирает, что надеть перед концертом, обратившись к украинцам за помощью с подбором образа.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. На них Могилевская показала, какие проблемы могут возникнуть с выбором наряда перед концертом.

В начале видео певица появляется перед камерой в эффектном платье с «тигровым» принтом и поправляет макияж.

Однако, затем Могилевская оказывается перед выбором. Певица начинает примерять разные расцветки туфель на высоком каблуке. Певица не могла определиться, какие ей подходят больше. В процессе примерки она крутилась перед камерой, демонстрируя свои подтянутые ноги крупным планом.

В конце концов, Могилевская решила обратиться за советом к украинцам.

«Какие нравятся больше? Бежевые, красные, черные или белые?», - написала певица.

Люди тут же принялись делиться мнениями.

«Под это платье лучше чёрные или беж», «Берите все!», «Вы в любых красотка», «Можно беж, или красные на контрасте», «Красные потом чёрные», «Всё от настроения», «Красоту ничем не испортить!», - пишут люди.

Напомним, Могилевская в наряде с интригующим вырезом неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику.

Также Politeka писала, что Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке.