Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. На них Могилевская показала, какие проблемы могут возникнуть с выбором наряда перед концертом.
В начале видео певица появляется перед камерой в эффектном платье с «тигровым» принтом и поправляет макияж.
Однако, затем Могилевская оказывается перед выбором. Певица начинает примерять разные расцветки туфель на высоком каблуке. Певица не могла определиться, какие ей подходят больше. В процессе примерки она крутилась перед камерой, демонстрируя свои подтянутые ноги крупным планом.
В конце концов, Могилевская решила обратиться за советом к украинцам.
«Какие нравятся больше? Бежевые, красные, черные или белые?», - написала певица.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
"Забрал за собой": знаменитые братья-близнецы ушли из жизни с разницей в 6 дней, детали трагедии
Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото
Казанин из "Квартал 95" насмешил украинцев, выйдя на прогулку по Киеву: "Первая ласточка прилетела"
Мама Верки Сердючки вне образа показала, как отметила праздники: "Ах вот вы какая..."
Люди тут же принялись делиться мнениями.
«Под это платье лучше чёрные или беж», «Берите все!», «Вы в любых красотка», «Можно беж, или красные на контрасте», «Красные потом чёрные», «Всё от настроения», «Красоту ничем не испортить!», - пишут люди.
Напомним, Могилевская в наряде с интригующим вырезом неожиданно обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Могилевская вышла на сцену в платье со смелым вырезом и завела публику.
Также Politeka писала, что Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке.