Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася новими цікавими подробицями свого відпочинку.

"Зібралися і мчимо далі", - написала вона і показала нові кадри на своїй сторінці в Instagram.

Іванна Онуфрійчук показала, що разом з нею і її чоловіком подорожує рудий кіт.

Також телеведуча розповіла про труднощі переїздів і перельотів.

"Відпочинок-це, звичайно, добре, але дорога, перельоти і суєта трохи мене виснажують. Добре, що я вже навчилася спати і в машині, і в літаку де завгодно. 20-30 хвилин сну в машині вже як панацея для мене 😅 такі вміння, патчі і освіжаючі масочки дуже рятують в шаленому ритмі. А після дороги найкраще бадьорить контрасний душ. Але я не шкодую, а навпаки радію, що проживаю такі моменти свого життя❤ і Вам бажаю у всьому шукати собі позитив!",- розповіла Іванна Онуфрійчук.

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