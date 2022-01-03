Как сообщает Politeka.net, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая после медового месяца с супругом бизнесменом казахского происхождения Алмазом на Мальдивах, отправилась кататься на лыжах в альпы, поделилась новыми кадрами семейного отдыха на своей странице в Instagram.

Иванна Онуфрийчук позировала в оригинальном лыжном костюме со стразами на фоне впечатляющих горных пейзажей. Отметим, телеведущая вместе с мужем отдали предпочтение черному цвету при выборе костюмов для катания на лыжах.

"Семья. Горы. Солнце. Лыжи. Идеальное начало 2022!😍", - написала телеведущая.

Кадры вызвали бурную реакцию в Сети.

«Сказочно красиво. Хорошего отдыха», «Какой крутой лыжный костюм. Это мечта», «Иваннка круто», «Класс. Все такие позитивные. Горы вашей семье очень идут», «Очень красиво», «Крутяк», «Такие солнечные. И ты, как всегда, красавица», - отреагировали на пост ведущей "Танців з зірками" ее фолловеры.

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