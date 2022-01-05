Как сообщает Politeka.net, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук поделилась новыми интересными подробностями своего отдыха.

«Собрались и мчимся дальше», - написала она и показала новые кадры на своей странице в Инстаграм.

Иванна Онуфрийчук показала, что вместе с ней и ее супругом путешествует рыжий кот.

Также телеведущая рассказала о трудностях переездов и перелетов.

«Отдых — это, конечно, хорошо, но дорога, перелеты и суета немного меня истощают. Хорошо, что я уже научилась спать и в машине, и в самолете где угодно. 20-30 минут сна в машине уже как панацея для меня 😅 Такие умения, патчи и освежающие масочки очень спасают в бешеном ритме. А после дороги лучше всего бодрит контрасный душ. Но я не жалеюсь, а наоборот радуюсь, что проживаю такие моменты своей жизни❤ И вам желаю во всем искать себе позитив!», - рассказала Иванна Онуфрийчук.

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