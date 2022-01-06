Дружина "Холостяка" Микити Добриніна веде активне соціальне життя, тому звикла відповідати на різні питання фанатів, дивувати розповідями про будні і інтригувати фото.

Як повідомляє Politeka.net, молода мама і дружина головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Микити Добриніна почала активно показувати в соціальній мережі свою фігуру, розповідати про те, як бореться із зайвою вагою і перетворює себе.

Нещодавно Даша зробила пластику носа і виправила те, що їй не подобалося, після чого вирішила поговорити з фанатами. Дівчина запропонувала їм розпитати про життя, або про цікавлять шанувальників темах. Причому багатьох цікавило питання про тату Квіткової у вусі.

"Доброго ранку! У мене татуювання в вушку-тюльпани. Дуже незвичайне місце, особливе я б навіть сказала. Мені подобається, що це дуже рідкісне місце для тату. Не всі майстри навіть беруться робити таке.

Сенс тюльпанів: насолоджуватися життям в будь-яких її проявах, позитив і віра в світле майбутнє».

Раньше Даша Квіткова покаала, як змусила себе йти в спортзал після новорічних застіль. Кадри з тренування вона показала в своїх Instagram-сторіс.

На фото і відео видно, що для занять в спортзалі Даша вибрала чорний костюмчик-лосини, коротких топ і кофточка. Волосся дівчина зібрала в недбалий пучок, а на її обличчі немає макіяжу. блогерка зробила знімок перед заняттям, потім зняла на відео своє тренування, а в кінці показала пікантний кадр без лосин, на якому продемонструвала апетитний "горішок".

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова зворушила кадром з солодко сплячим сином:"Моя булочка".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна розтанула в обіймах зіркового чоловіка: "домашні, затишні, прекрасні".

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