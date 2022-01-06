Как сообщает Politeka.net, молодая мама и жена главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Никиты Добрынина начала активно показывать в социальной сети свою фигуру, рассказывать о том, как борется с лишним весом и преображает себя.
Недавно Даша сделала пластику носа и исправила то, что ей не нравилось, после чего решила поговорить с фанатами. Девушка предложила им расспросить о жизни, или об интересующих поклонников темах. Причем многих интересовал вопрос о тату Квитковой в ухе.
«Доброе утро! У меня татуировки в ушке – тюльпаны. Очень необычное место, особенное я бы даже сказала. Мне нравится, что это очень редкое место для тату. Не все мастера даже берутся делать такое.
Смысл тюльпанов: наслаждаться жизнью в любых ее проявлениях, позитив и вера в светлое будущее».
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Ранее Даша Квиткова покаала, как заставила себя идти в спортзал после новогодних застолий. Кадры с тренировки она показала в своих Instagram-сторис.
На фото и видео видно, что для занятий в спортзале Даша выбрала черный костюмчик – лосины, коротких топ и кофточка. Волосы девушка собрала в небрежный пучок, а на ее лице нет макияжа. блогерша сделала снимок перед занятием, затем сняла на видео свою тренировку, а в конце показала пикантный кадр без лосин, на котором продемонстрировала аппетитный "орешек".
Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова растрогала кадром со сладко спящим сыном: "Моя булочка".
Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина растаяла в объятиях звездного мужа: "Домашние, уютные, прекрасные".
Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина предстала в смелом наряде, наплевав на лишний вес: "Плюс десять кг".