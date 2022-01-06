Жена "Холостяка" Никиты Добрынина ведет активную социальную жизнь, поэтому привыкла отвечать на разные вопросы фанатов, удивлять рассказами о буднях и интриговать фото.

Как сообщает Politeka.net, молодая мама и жена главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Никиты Добрынина начала активно показывать в социальной сети свою фигуру, рассказывать о том, как борется с лишним весом и преображает себя.

Недавно Даша сделала пластику носа и исправила то, что ей не нравилось, после чего решила поговорить с фанатами. Девушка предложила им расспросить о жизни, или об интересующих поклонников темах. Причем многих интересовал вопрос о тату Квитковой в ухе.

«Доброе утро! У меня татуировки в ушке – тюльпаны. Очень необычное место, особенное я бы даже сказала. Мне нравится, что это очень редкое место для тату. Не все мастера даже берутся делать такое.

Смысл тюльпанов: наслаждаться жизнью в любых ее проявлениях, позитив и вера в светлое будущее».

Ранее Даша Квиткова покаала, как заставила себя идти в спортзал после новогодних застолий. Кадры с тренировки она показала в своих Instagram-сторис.

На фото и видео видно, что для занятий в спортзале Даша выбрала черный костюмчик – лосины, коротких топ и кофточка. Волосы девушка собрала в небрежный пучок, а на ее лице нет макияжа. блогерша сделала снимок перед занятием, затем сняла на видео свою тренировку, а в конце показала пикантный кадр без лосин, на котором продемонстрировала аппетитный "орешек".

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова растрогала кадром со сладко спящим сыном: "Моя булочка".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина растаяла в объятиях звездного мужа: "Домашние, уютные, прекрасные".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина предстала в смелом наряде, наплевав на лишний вес: "Плюс десять кг".