Артистка і співачка Ольга Полякова продовжує пробувати себе в ролі актриси, тому в Instagram активно обговорюють її гру разом з Михайлом Хомою на зйомках нового фільму.

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець і шоумен Dzidzio (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою, знявся в черговій комедії разом з колегою Ольгою Поляковою.

У сюжеті нового фільму йдеться про те, як поп-співачка Поля Малякова (Оля Полякова) кілька років беззмінно виграє премію "Артист року". Але на черговій церемонії її обходить рокер Фома Михайлівський (Михайло Хома aka DZIDZIO).

Конкуренти встигають влаштувати бійку, їх проклинають і вони на ранок міняються тілами. Переживши перший шок, герої розуміють, що їм доведеться якийсь час пожити в такому незручному становищі. Артисти також встигли поцілуватися на камеру для залучення уваги.

Сама Полякова показала уривки з фільму, посміялася над її поцілунком з Михайлом і поле представила, як тепер проходять її будні. У перервах між зйомками вона показала, як харчується вона і її команда.

Раніше в інтерв'ю Каті Осадчій чоловік розповів, що в його будинку несподівано з'явилася жінка. Йдеться про маму, яка прилетіла до сина з Португалії спеціально до Дня народження, причому вона зробила сюрприз.

За словами Dzidzio візит мами став для нього справжньою несподіванкою, і він зустрічав її з квітами, обіймами і великою любов'ю. Тепер в будинку артиста запанувала зовсім інша атмосфера, так як мама привезла багато гостинців з-за кордону і радує улюбленого сина різними домашніми вкусняшками.

Нагадавши, Дзідзьо " перетворився "на жінку і затьмарив Полякову:" Видно було, що...".

Як повідомляла Politeka, Полякова і Дзідзьо злилися в поцілунку прямо на сцені, повне відео: "навіть розплакалася...".

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