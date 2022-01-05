Артистка и певица Ольга Полякова продолжает пробовать себя в роли актрисы, поэтому в Инстаграме активно обсуждают ее игру вместе с Михаилом Хомой на съемках нового фильма.

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель и шоумен Dzidzio (Михаил Хома), который недавно развелся с женой Ярославой, cнялся в очередной комедии вместе с коллегой Ольгой Поляковой.

В сюжете нового фильма говорится о том, как поп-певица Поля Малякова (Оля Полякова) несколько лет бессменно выигрывает премию "Артист года". Но на очередной церемонии ее обходит рокер Фома Михайловский (Михаил Хома aka Dzidzio).

Конкуренты успевают устроить драку, их проклинают и они на утро меняются телами. Пережив первый шок, герои понимают, что им придется какое-то время пожить в таком неловком положении. Артисты также успели поцеловаться на камеру для привлечения внимания.

Сама Полякова показала отрывки из фильма, посмеялась над ее поцелуем с Михаилом и поле представила, как теперь проходят ее будни. В перерывах между съемками она показала, как питается она и ее команда.

Ранее в интервью Кате Осадчей мужчина рассказал, что в его дома неожиданно появилась женщина. Речь идет о маме, которая прилетела к сыну из Португалии специально ко дню рождения, причем она сделала сюрприз.

По словам Dzidzio визит мамы стал для него настоящей неожиданностью, и он встречал ее с цветами, объятиями и большой любовью. Теперь в доме артиста воцарилась совершенно другая атмосфера, так как мама привезла много гостинцев из-за границы и радует любимого сына разными домашними вкусняшками.

Напомним, Дзидзьо "превратился" в женщину и затмил Полякову: "Видно было, что...".

Как сообщала Politeka, Полякова и Дзидзьо слились в поцелуе прямо на сцене, полное видео: "Даже прослезилась...".

Также Politeka писала, что Разведенного Dzidzio засекли в объятиях известной блондинки: "Мне понравилось".